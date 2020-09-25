Українці, які застрягли в Китаї, повернуться додому додатковим рейсом МАУ 26 вересня – МЗС

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) здійснить рейс із Тяньцзіню до Києва 26 вересня, яким зможуть повернутися українці, що застрягли в Китаї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордононних справ

«Спільними зусиллями МЗС України, авіакомпанії МАУ та наших закордонних партнерів вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня. Авіакомпанія МАУ здійснить рейс із Тяньцзіню до Києва із зупинкою в Делі. Проміжна посадка в Делі дозволить також перевезти понад 200 студентів з Індії, які повертаються на навчання до України», - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що в’їзд студентам до України дозволений в умовах заборони з боку уряду щодо перетину кордону іноземцями. «Тож українські громадяни й іноземні студенти з Делі зможуть дістатися в Україну, незважаючи на відсутність прямого авіасполучення між Україною і Китаєм та Індією», - зауважили в МЗС.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття Україною до кінця вересня кордонів для іноземців.