SkyUp Airlines виконає чартерний рейс за маршрутом Київ-Ташкент-Київ 1 жовтня – посольство

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виконає 1 жовтня чартерний рейс за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в посольстві України в Узбекистані.

Зокрема, заплановано такі рейси: Київ-Ташкент SQP7979, виліт - 04:10, прибуття - 11:20, вартість квитка від 390 доларів США; рейс Ташкент-Київ SQP7980, виліт – 12:20, прибуття - 16:00, вартість квитка від 359 доларів США. Час місцевий.

В посольстві зауважили, що по прибуттю до Києва пасажири матимуть змогу скористатися зручним стикуванням із такими рейсами: Київ - Варшава (3 години), Київ - Рига (5 годин), Київ - Стамбул (6 годин), Київ - Прага (18 годин).

Як повідомили в диппредставництві, придбати квитки в Республіці Узбекистан можливо через торгового агента авіакомпанії SkyUp Airlines за адресою: м.Ташкент, вул.Шота Руставелі, буд.58/1. Телефони: +998 (98)300-11-15, +998 (98)127-19-50, +998 (99)854-32-32, +998 (90)904-99-94, +998 (90)315-28-76.

В укранській дипустанові також розповіли, що авіакомпанія Sky Up Airlines за підтримки посольства України в Узбекистані планує організувати серію чартерних рейсів за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.

«Наразі домовлено про виконання чартеру 1 жовтня за маршрутом Київ-Ташкент-Київ. Для підтвердження перспективності цього маршруту для авіакомпанії з метою подальшого впровадження регулярного авіасполучення ми намагаємося домогтися максимального завантаження рейсу. Розклад був спланований для організації зручних стиковок з рейсами в різні країни Європи», - зазначили в дипустанові.

Зауважується, що пасажири, які планують повітряні подорожі в Узбекистан або інші країни, перед відправленням мають проконсультуватися в посольстві України в Республіці Узбекистан та в посольстві Республіки Узбекистан в Україні відповідно і виконувати спціальні вимоги країн призначення щодо зпобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.