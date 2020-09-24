Український хор з Варшави - серед переможців міжнародного фестивалю «Гайнівка 2020»

Парафіяльний хор Успенської церкви у Варшаві став одним з переможців XXXIX Міжнародного фестивалю духовної музики «Гайнівка 2020».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наше слово.

Хор греко-католицької Успенської церкви у Варшаві зайняв І місце в категорії парафіяльних хорів на фестивалі, що відбувся в Підляській опері і філармонії 17–20 вересня.

Як зазначається, хор діє з 2000 року під керуванням Луки Рейта. За цей час гурт досягнув неабияких успіхів: давав концерти на найпрестижніших сценах і в костелах, виступав на телебаченні, брав участь у фестивалях у Польщі та за кордоном.

На XXXII Міжнародному фестивалі духовної музики «Гайнівка 2013» у Білостоці хоровий колектив Успенської церкви у Варшаві посів ІІ місце в категорії парафіяльних хорів.

Основна діяльність хору – це спів під час літургії в церкві отців василіан у Варшаві. Колектив записав кілька платівок, зокрема альбом з колядками у 2013 році.

Диригент хору Успенської церкви у Варшаві Лука Рейт (ліворуч) та ініціатор і директор Міжнародного фестивалю духовної музики «Гайнівка» Микола Бушко

Як зазначається, Міжнародний фестиваль духовної музики «Гайнівка 2020» організував фонд «Духовна музика» під почесним патронатом президента Польщі Анджея Дуди.

Фото, відео: International Festival of Orthodox Church Music "Hajnówka"