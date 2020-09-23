Посол Троненко зустрівся з керівниками українських громадських організацій Бразилії

Посол України в Бразилії Ростислав Троненко зустрівся у вівторок з очільниками українських громадських організацій Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це повідомила дружина посла Фабіана Троненко на своїй сторінці в Фейсбуці.

Зокрема, Троненко в Куритибі передав президентові Українсько-бразильської центральної репрезентації (Presidente da Representação Central ucraniano-brasileira (RCUB) Віторіо Соротюку 12 посвідчень закордонного українця.

Посол також передав президентці Українського товариства Бразилії (Sociedade Ucraniana Brasileira, SUBRAS) Мирні Волошин та керівниці Українського фольклорного колективу «Барвінок» Соланж Орестен оригінал вітального листа від першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з нагоди 90-річчя ансамблю.

Як повідомляв Укрінформ, посол України в Бразилії Ростислав Троненко разом з дружиною Фабіаною привітали у серпні українсько-бразильський фольклорний гурт «Веселка» з міста Прудентополіс з 62-річчям.

В інтерв'ю Укрінформу посол розповів, зокрема, про українців Бразилії, три хвилі української міграції в цю країну, про відзначення в 2021 році 130-річчя української імміграції до Бразилії тощо.

Фото: Embaixatriz da Ucrânia no Brasil в Фейсбуці