СУМ в Іспанії засудила акт вандалізму щодо українського меморіалу

Спілка української молоді (СУМ) в Іспанії засудила акт вандалізму щодо меморіалу Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні в Шевенківському парку в місті Алькала-де-Енарес.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУМ в Іспанії в Фейсбуці.

У спілці такий вчинок назвали «провокативними діями радикальних угрупувань», «актом неповаги до української історії та наруги над світлою пам'яттю Героїв України».

В СУМ зауважили, що одним із напрямків виховання української молоді за кордоном є настанова на дружні відносини з молоддю інших національностей та повага до інших культур, і додали, що український народ завжди захоплював іноземців своєю культурністю, вихованням, працелюбністю й любов’ю до Батьківщини.

У спілці висловили сподівання на з’ясування цієї ситуації та зміцнення позитивних і правильних поглядів на історію нашої держави.

Як повідомляв Укрінформ, волонтер і колишній голова громадської організації «Українці Алькали» Андрій Модрицький 21 вересня поінформував на своїй сторінці в Фейсбуці про акт вандалізму, вчинений днями щодо українського меморіалу в іспанському місті Алькала-де-Енарес.

На підтвердження своїх слів він розмістив у дописі світлину меморіалу, розмальованого синьою фарбою, та замальованої фарбою таблички.

Модрицький закликав «посольство України в Королівстві Іспанія звернути увагу на цей факт, а також кожного українця, що проживає в Іспанії, не залишатись осторонь цієї справи».

Живий меморіал, присвячений Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні, відкрився у травні 2014 року в Іспанії в одному з парків міста Алькала-де-Енарес. Українською спільнотою регіону за власний кошт було висаджено «садок вишневий» з 47 дерев (по одному на кожен рік життя Великого Кобзаря). Тут також було встановлено монумент з пам’ятною дошкою «на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та вічну пам'ять його духовним нащадкам, бійцям Небесної Сотні, загиблим під час Революції Національної Гідності в Україні (2013-2014 рр.)».

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Модрицький розповів кореспонденту Укрінформу, що меморіал вандали псують вже не вперше. Зокрема, в 2015 році невідомі пошкодили меморіальну дошку, а третину дерев у парку знищили. Тоді, за словами волонтера, було докладено багато зусиль, у тому числі, з боку тодішнього посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, для того, аби владнати ситуацію.

У 2016 році відновили меморіал, але без оригінального допису. Наступного року до вирішення проблеми долучився мер Алькали-де-Енарес. Ще за рік в парку висадили нові дерева. У 2018 році Модрицький за власний кошт відновив табличку з оригінальним надписом.

Волонтер назвав меморіал в Алькалі-де-Енарес «у своєму роді єдиним живим меморіалом Тарасу Шевченку та, мабуть, найпершим у світі, присвяченим Небесній Сотні».

Фото: Andriy Modrytskyy