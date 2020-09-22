Українці Румунії взяли участь у VII Фестивалі етнічних меншин в Тімішоарі

VII Фестиваль етнічних меншин в Тімішоарі відбувся 20 вересня за участі українців Румунії.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, СУР на фестивалі представили члени Тіміської філії Союзу українців Румунії, інструментально-вокальна формація «Банатські гуцули» (керівник Юра Глеба) і танцювальний гурт танцювальний гурт «Золоті друзі» (керівник Чіпріан Давід).

Тіміська філія СУР організувала також власний стенд, на якому були представлені книги, газети та журнали СУР, українські народні костюми, картини, віночки, традиційні українські страви.

Повідомляється, що фестиваль був організований мерією міста Тімішоара спільно з Консультативною радою з питань національних меншин м.Тімішоара у партнерстві з Тіміською філією Союзу українців Румунії та рядом об’єднань і громад інших національних меншин країни.

Захід відбувся на Площі Свободи з дотриманням усіх рекомендацій влади щодо обмеження поширення коронавірусної епідемії і транслювався на сторінці мерії Тімішоари в Фейсбуці.

Читайте також: В Союзі українців Румуніїі пообіцяли подальшу підтримуку освіти українською мовою

Метою заходу, як повідомляється, було вираження, збереження та розвиток культури й традицій етнічних меншин Тімішоари, яке є багатокультурним містом і де етнічні меншини живуть у мирі й злагоді, взаєморозумінні та повазі.

На фестивалі були присутні представники місцевої державної адміністрації, національних меншин та мажоритарного румунського населення міста.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці