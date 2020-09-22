ХІ Український фестиваль у Виппані буде віртуальним

Щорічний Український фестиваль пройде 26 вересня в місті Виппані (штат Нью-Джерсі) водинадцяте, але цьогоріч він буде віртуальним.

Як передає Укрінформ, про це повідодмляється на сайті організатора заходу Українського американського культурного центру в Нью-Джерсі (Ukrainian American Cultural Center of New Jersey, UACCNJ).

«Цьогоріч ми знову святкуватимемо нашу єдність під час традиційного щорічного Українського фестивалю. Приєднуйтесь до нас у віртуальній подорожі в Ютубі та Фейсбуці закапелками пам’яті й фестивалями попередніх 10 років. Чудові світлини друзів, спогади про успішну співпрацю, відданість, захоплення, музика, танці, пісні, феноменальна кухня – все це з нами назавжди», - зазначається в повідомленні.

Фестиваль незмінно пропонуватиме українські смаколики на продаж. Їжу можна замовити на винос попередньо за посиланням або купити в день фестивалю. В меню – голубці, пампушки, вареники, борщ, напої тощо.

«Забираючи замовлення, ви зможете побачити деякі живі виступи наших артистів», - додали організатори.

Онлайн-концерт розпочнеться о 12:00. А підняти віртуальний тост можна буде разом з іншими в Zoom в 18:30 за місцевим часом. Посилання буде розміщене пізніше.

«Підтримайте ваш другий дім - Український американський культурний центр в Нью-Джерсі!», - закликали організатори фестивалю.

Як відомо, щорічний український фестиваль в Нью-Джерсі традиційно збирає багато поціновувачів української культури. У рамках заходу зазвичай проходить ярмарок, концерти, презентації. Фестиваль відвідують представники влади штату, українських діаспорних організацій тощо.

Фото: Ukrainian American Cultural Center of New Jersey‎ в Facebook