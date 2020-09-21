Відділенню Організації українських жінок у Великій Британії у Вулвергемптоні – 65 років

Відділенню Організації українських жінок у Великій Британії у Вулвергемптоні – 65 років

Укрінформ
Відділенню Організації українських жінок у Великій Британії у Вулвергемптоні 18 вересня виповнилося 65 років

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці відділення (AUW Wolverhampton - Association of Ukrainian women in Great Britain) в Фейсбуці.

«65 років тому, 18 вересня 1955 року в присутності 14 жінок зорганізовано гурток ОУЖ ім. Наталії Кобринської у Вулвергемптоні. Сьогодні згадаємо всіх тих членкинь, які віддано працювали в наших рядах, яких між нами немає, і низько вклонимо голови на знак подяки. Щиро вітаємо усвіх наших теперішніх членкинь з нашим 65-річним ювілеєм! Многая літа!», - зазначається в дописі.

Як повідомлялося, Організація українських жінок у Великій Британії (Association of Ukrainian Women in Great Britain) — громадська організація, яка об'єднує жінок-українок та інших жінок, пов'язаних із українською громадою. Є автономною секцією Союзу українців у Великій Британії. Також є членом Світової Федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), Світового конґресу українців (СКУ), Європейського конґресу українців та Національної ради жінок Великої Британії.

Читайте також: Українки з Ковентрі надіслали допомогу дітям-сиротам та знедоленим П’ятихатського району

Організація українських жінок підтримує культурні, освітні, гуманітрані та соціальні програми, збирає кошти на допомогу знедоленим та нужденним дітям в Україні тощо.

Фото: AUW Wolverhampton - Association of Ukrainian women in Great Britain в Фейсбуці

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-