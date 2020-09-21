Відділенню Організації українських жінок у Великій Британії у Вулвергемптоні – 65 років

Відділенню Організації українських жінок у Великій Британії у Вулвергемптоні 18 вересня виповнилося 65 років

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці відділення (AUW Wolverhampton - Association of Ukrainian women in Great Britain) в Фейсбуці.

«65 років тому, 18 вересня 1955 року в присутності 14 жінок зорганізовано гурток ОУЖ ім. Наталії Кобринської у Вулвергемптоні. Сьогодні згадаємо всіх тих членкинь, які віддано працювали в наших рядах, яких між нами немає, і низько вклонимо голови на знак подяки. Щиро вітаємо усвіх наших теперішніх членкинь з нашим 65-річним ювілеєм! Многая літа!», - зазначається в дописі.

Як повідомлялося, Організація українських жінок у Великій Британії (Association of Ukrainian Women in Great Britain) — громадська організація, яка об'єднує жінок-українок та інших жінок, пов'язаних із українською громадою. Є автономною секцією Союзу українців у Великій Британії. Також є членом Світової Федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), Світового конґресу українців (СКУ), Європейського конґресу українців та Національної ради жінок Великої Британії.

Організація українських жінок підтримує культурні, освітні, гуманітрані та соціальні програми, збирає кошти на допомогу знедоленим та нужденним дітям в Україні тощо.

Фото: AUW Wolverhampton - Association of Ukrainian women in Great Britain в Фейсбуці