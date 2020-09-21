В Індії провели перший міні-фестиваль українського борщу

Українські господині в Індії взяли участь у першому міні-фестивалі українського борщу онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам в Фейсбуці.

«Перший міні-фестиваль українського борщу в Індії відбувся на минулому тижні в онлайн фото-режимі (карантин вносить корективи). Українські господині поділилися світлинами цієї смачної страви, яку вони готують вдома і яку також полюбляє їхня індійська рідня», - написала Акрам.

Вона додала, що умовою фестивалю було знайти індійську страву або доповнення, яка б найбільше пасувала до українського борщу. «Виявляється, що найбільше наші індійські діти і чоловіки полюбляють борщ з хлібом, пампушками і сметаною. У вегетаріанських сім'ях борщ може бути приготований без м'яса, але від цього він не менш борщ, ніж той, що з м'ясом», - розповіла Акрам.

За її словами, учасницям фестивалю запропонували не лише показати фото борщів, а й врахувати місцеву специфіку, місцеві продукти, вдало поєднати борщ з чимось тощо. Отже, місцеві українки представили власні комбінації борщу, зокрема, зі стравами місцевої кухні.

Приміром, Катерина з Наві-Мумбаю полюбляє борщ з паштетом з індійского ронгі (лобіо), часничними грінками, а зелений борщ готує з шпінатом замість щавелю та лимонним соком.

Інна з Кушамбі розповіла, що її індійські рідні полюбляють борщ з додаванням у нього індійських mixed pickle - змішаних та дрібно порізаних засолених і витриманих овочів або консервованих з добавкою спецій і прянощів.

Ларисі з Фарідабада смакує борщ зі смаженими пампушками, просто з пампушками, сметаною, домашнім хлібом.

Олена з міста Хардой додає зелень коріандру, перець чорний мелений, а за відсутності сметани - густий йогурт (dahi).

Як розповіла співзасновниця Асоціації українців в Індії, багато з українських господинь використовують шпінат (palak) при приготуванні борщу, і не лише зеленого. «Мені без нього вже й борщ не борщ. Я в червоний порівну капусти і шпинату додаю», - написала Акрам в коментарях.

Сметану місцеві жінки навчилися робити вдома самі, «бо такої, як в Україні тут не виробляють і не продають», як, до речі й м’який сир. Житній хліб багато хто теж пече сам.

Переможцями першого конкурсу стали всі без винятку учасниці, зазначила Акрам.

«В Індії, далеко від дому проживають талановиті українки, прекрасні господині. А всі, хто відгукнувся і прийняв участь у фотофестивалі, неймовірно смачно готують не тільки індійські страви. Українські також займають своє важливе місце у змішаних індо-українських сім'ях. Погляньте - ці борщики, фото яких надіслали наші україночки, смакували нам і на відстані!», - зауважила співзасновниця Асоціації українців в Індії.

У коментарях привітали цю смачну ініціативу, підтримали «прекрасний задум - як поєднати наш борщ і традиційні закуски інших народів» та побажали, щоб фестиваль «став традиційним і проходив у реалі».

Фото: Укрінформ, Марина Акрам