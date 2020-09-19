Українки з Ковентрі надіслали допомогу дітям-сиротам та знедоленим П’ятихатського району

Організація українських жінок у Великій Британії, відділення в Ковентрі, відправила 245 кг дитячого одягу, взуття, постільної білизни та іграшок в кінці серпня для сиріт та дітей, які перебувають за межею бідності в П’ятихатському районі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці відділення в Фейсбуці.

«Щира вдячність усім, хто підтримав проєкт "Гуманітарна допомога для бідних дітей П’ятихатського району в Україні"», - йдеться у дописі.

В Організації українських жінок м.Ковентрі (OUZ Coventry - Association of Ukrainian Women in Great Britain) висловили сердечну подяку всім жінкам та членам громади, які відгукнулися та за короткий час зібрали необхідні речі.

Як зазначається, начальниця служби у справах дітей П’ятихатської районної державної адміністрації Олена Компаніець щиросердно подякувала всім, хто залучився до цієї благодійної справи.

За її словами, діти були просто у захваті, самі обирали подарунки, а отже, «гарні й добротні речі знайшли своїх маленьких господарів».

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Як повідомлялося, Організація українських жінок у Великій Британії (Association of Ukrainian Women in Great Britain) — громадська організація, яка об'єднує жінок-українок та інших жінок, пов'язаних із українською громадою. Є автономною секцією Союзу українців у Великій Британії. Також є членом Світової Федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), Світового конґресу українців (СКУ), Європейського конґресу українців та Національної ради жінок Великої Британії.

Організація українських жінок підтримує культурні, освітні, гуманітрані та соціальні програми, збирає кошти на допомогу знедоленим та нужденним дітям в Україні тощо.

Фото: OUZ Coventry - Association of Ukrainian Women in Great Britain в Фейсбуці