В українських школах Угорщини провели свято з нагоди відкриття навчального року

Дві українські школи в Угорщині спільно відзначили початок навчального року, організувавши святковий захід.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Державного самоврядування українців Угорщини (ДСУУ) в Фейсбуці.

Ідею спільного святкування запропонувала голова комісії з питань молоді та медіа Ліліана Грекса. На неї відгукнулося керівництво обидвох шкіл – Української недільної школи при Державному самоврядуванні українців Угорщини та Рідної школи при Українському центрі кардинала Гузара. Організацію заходу взяв на себе Центр української культури та документації в Угорщині під керівництвом Вікторії Бернат.

Родинне свято відкриття навчального року пройшло в Парку розваг Пілішчева (PILISCSÉVI JÁTÉKPARK), що знаходиться у мальовничій місцевості в підніжжі гірського масиву Піліш.

Відкрили свято традиційною молитвою, яку провів священик для українців Угорщини о. Дам’ян Габорій. Батьки та учні мали можливість познайомитися з вчителями та керівниками шкіл – Вікторією Штефуцою та Оленою Безкоровайною, довідатися про основні напрямки підготовки учнів у їхніх школах.

Далі на українські родини чекала розважальна програма. Діти мали змогу прокотитися на дитячому поїзді, взяти участь у майстер-класі та виготовити власноруч глиняні вироби і прикраси.

Найбільший захват у дітлахів викликала справжня кімната чудес, де ведучий у захопливій формі демонстрував різноманітні фізичні явища та екперименти з електрикою, плазмою, світлом, звуком та магнетизмом.

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У рамках свята для дітей та їхніх батьків було також проведено сімейну естафету з різноманітними завданнями, організовано фотозону. На завершення на всіх дітей чекали невеликі подарунки – шкільне приладдя, а окремо - солодощі від Товариства української культури в Угорщині, які вручила його голова Ярослава Хортяні.

Фото: Szanyi Viktor