В канадській Реджайні запрошують на курси української для дітей і дорослих

Відділення Конгресу українців Канади (КУК) в Реджайні (провінція Саскачеван) запрошує дітей і дорослих на курси української мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці віддлення UCC Regina в Фейсбуці.

Курси стартували 15 вересня для початківців (надалі проходитимуть по понеділках), 16 вересня - для охочих рівня advanced (по вівторках). У четвер, 17 вересня, заняття стартують для учнів більш високого рівня знання мови (intermediate), які навчатимуться по середах.

Курси з української в цьому семестрі спочатку проходитимуть у форматі онлайн на платформі Zoom. Зі скасуванням карантинних обмежень вони проводитимуться в приміщенні українського православного собору Зіслання Святого Духа (Descent of the Holy Spirit, Ukrainian Orthodox Church-Sobor) за адресою: 1305 - 12th Avenue (12th Avenue &Toronto St), зазначається в розміщеному в дописі оголошенні.

Допомагати учням опановувати українську буде Світлана Кенюк, яка має педагогічну освіту і викладацький досвід.

У рамках занять, які триватимуть до травня 20121 року, відвідувачі вчитимуться читати, писати, розмовляти українською, познайомляться з українською культурою, звичаями і традиціями. Читайте також: Виставка в Торонто вшановує інтернованих під час Першої світової, в тому числі українців

Курси проходять за фінансової підтримки ряду організацій, зокрема Української православної чоловічої асоціації, відділення в Реджайні (The Ukrainian Orthodox Men's Association (TYC/UOMA), відділення Конгресу українців Канади в Реджайні тощо.

Детальнішу інформацію та контактні дані можна знайти в дописі в Фейсбуці.

Фото: Укрінформ, UCC Regina в Фейсбуці