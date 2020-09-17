Посол Видойник і представники Дансько-українського товариства провели зустріч, присвячену Голодомору
Укрінформ
Посол України в Данії Михайло Видойник у середу зустрівся з членами Дансько-українського товариства.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.
Зазначається, що під час зустрічі відбувся показ художнього фільму «Гіркі жнива» (Bitter Harvest) канадського режисера Джорджа Менделюка, про історію кохання в розпал Голодомору 1932—1933 років в Україні.
Показ фільму був організований головою Дансько-українського товариства Іваном Нестером.
Кінострічка стала першим англомовним художнім фільмом про Голодомор. Крім відновлення історичної правди, фільм допомагає розумінню і сьогоднішньої України.
Під час дискусії було також обговорено книгу лауреата Пулітцерівської премії Енн Аппельбаум, присвячену Голодомору 1932-33 рр. в Україні.
Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark в Фейсбуці