Посол Видойник і представники Дансько-українського товариства провели зустріч, присвячену Голодомору

Посол України в Данії Михайло Видойник у середу зустрівся з членами Дансько-українського товариства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Зазначається, що під час зустрічі відбувся показ художнього фільму «Гіркі жнива» (Bitter Harvest) канадського режисера Джорджа Менделюка, про історію кохання в розпал Голодомору 1932—1933 років в Україні.

Показ фільму був організований головою Дансько-українського товариства Іваном Нестером.

Кінострічка стала першим англомовним художнім фільмом про Голодомор. Крім відновлення історичної правди, фільм допомагає розумінню і сьогоднішньої України.

Під час дискусії було також обговорено книгу лауреата Пулітцерівської премії Енн Аппельбаум, присвячену Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark в Фейсбуці