Сумівці Лісабона відновили регулярні зустрічі після карантинних обмежень

Члени Лісабонського осередку Спілки української молоді (СУМ) в Португалії провели першу зустріч після вимушеної перерви через запровадження карантинних обмежень з огляду на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на стоінці СУМ в Фейсбуці.

Зустріч відбулася 14 вересня біля пам’ятника Тарасу Шевченку, поруч з яким ростуть висаджені членами СУМ дуб і калина.

На першу збірку завітала посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець. Вона подякувала сумівцям за їхню працю з українськими дітьми та молоддю, відзначивши важливість такої роботи задля збереження в країнах поселення українського духу, мови, культури, звичаїв та традицій.

По завершенні зустрічі її учасники переглянули документальний фільм «Соловей співає. Доки голос має», що є новаторським та масштабним дослідженням проблеми мовного питання в Україні.

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На кіноперегляд завітала відома українська письменниця, журналістка та громадська діячка Леся Воронюк, яка у складі творчої групи працювала над створенням цієї стрічки.

Воронюк розповіла сумівцям про виникнення ідеї фільму та втілення її в життя творчою групою кінопроєкту.

Вона також побажала членам СУМ в Португалії берегти і плекати рідну мову, яка є правдивим генетичним кодом української нації.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global в Фейсбуці