Союзу українок Австралії - 71 рік

Союз українок Австралії відзначив 71-у річницю від заснування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Diaspora.ua в Фейсбуці.

Союз українок Австралії (Ukrainian Women's Association in Australia) - перша українська організація, яка була створена в 1949 році в переселенчому таборі Ковра.

Тут жили українські іммігранти, колишні Ді-Пі (переміщені особи), які прибули з німецьких таборів після Другої світової війни.

Поки чоловіки працювали над розбудовою повоєнної Австралії, жінки, які з дітьми залишилися в Коврі, створили першу організовану українську громаду, з якої фактично розвинувся увесь український рух в Австралії.

Як зазначається, нині СУА нараховує близько 850 членів, має 18 відділів, 5 осередків у штатах і Крайову управу, осідок якої міняється по штатових осередках, залежно від її особового складу.

Організація зосереджується на культурно-освітній та громадській діяльності, допомагає членам української громади та представляє її інтереси, видає часопис «Наше слово».

Важливим напрямом роботи СУА є допомога Україні в умовах російської агресії. Як повідомляється, з 2014 р. Союз українок Австралії зібрав та передав в Україну понад 400 тисяч австралійських доларів (більш як 290 тис. доларів США - ред.) допомоги.

У жовтні 2016 року СУА став лауреатом премії ім. Євгена Чикаленка. Її присуджує Ліга українських меценатів за благодійництво - тим, хто опікується справою національного і культурного відродження та фінансує важливі в цьому сенсі проєкти.

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Торік організація урочисто відзначила свій 70-літній ювілей на місці колишніх таборів, а тепер - парку «Європа» в містечку Ковра. У святкуванні взяли участь посол України в Австралії Микола Кулініч, влада міста та численні представниці українського жіноцтва країни.

Фото: з архіву Free Thought / Вільна Думка в Фейсбуці