Українська школа ім. Юрія Липи в Торонто запрошує на навчання

Українська суботня школа ім. Юрія Липи в Торонто проводить набір дітей.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

«Запрошуємо на навчання до української суботньої школи ім.Юрія Липи в Торонто. Маємо усі класи - від садочка до 11 класу та клас USL - Ukrainian as a Second Language для тих, хто не розмовляє українською, але хоче вивчити», - йдеться у дописі.

Як зазначається, в школі працюють професійні вчителі,застосовуються сучасні навчальні програми, доступні та адаптовані методики, сучасна українська літературна мова.

Учні 9-11 класів отримують три бали (high school credits) для вступу до університету.

Зауважується, що школа повністю забезпечена навчальними матеріалами, які видаються учням в користування протягом року.

В умовах пандемії COVID-19 заклад розпочинає роботу онлайн. «Наші педагоги пройшли спеціальні тренування, опанували нові методики навчання, освоїли програми, вдосконалили свої технічні навички. Заняття (до моменту повернення на персональне навчання) відбуватимуться на різних інтернет-платформах (майданчиках): Google Classroom, Google Meets, Zoom через відео, віртуальні лекції, уроки та індивідуальні заняття», - зазначили в школі.

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Детальнішу інформацію можна дізнатися на сторінці школи в Фейсбуці.

Фото: Yuri Lypa Ukrainian School / Школа ім.Юрія Липи в Фейсбуці