В українській школі в Сан-Франциско відбулося свято першого дзвоника

В українській школі в Сан-Франциско (США) новий навчальний рік стартував 13 вересня з онлайн-свята першого дзвоника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці генерального консульства України в Сан-Франциско в Фейсбуці.

Свято розпочалося з виконання Державного Гімну України та молитви настоятеля Української православної церкви Сан-Франциско отця Георгія.

Генеральний консул України в Сан-Франциско Дмитро Кушнерук привітав учнів і подякував директору школи Андрію Шегері та усім вчителям за велику роботу зі збереження української мови та українських національних культурних традицій.

«Наша школа адаптувалася до нових реалій, ми успішно провели свято першого дзвоника для всіх учнів віртуально. Але цього року у нас є особлива група учнів - наші перші випускники. Тож ми вирішили зробити останній перший дзвоник для випускного класу особливою подією», - розповіли на Фейсбук-сторінці школи і показали у відеоролику, як це відбувалося.

Напередодні свята першого дзвоника, 12 вересня, відбулася молитва за усіх учнів Української школи в Сан-Франциско, зазначається на сторінці закладу в Фейсбуці. «Через пандемію, на жаль, усі учні не могли бути присутніми на молитві, але наші семикласники, які є випускниками цього року, були представниками від усіх дітей. Отець Георгій помолився і благословив на успішне навчання усіх учнів нашої школи», - зазначається в дописі. Захід відбувся в Українській православній церкві св. Михаїла в Сан-Франциско (St. Michaels Ukrainian Orthodox Church).

Як повідомляється, усі учні отримали підручники, робочі зошити, посібники та інші навчальні матеріали.

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У школі зауважили, що через пандемію COVID-19 навчання буде проводитися онлайн. Як тільки карантин скасують, уроки проводитимуться за адресою: 345 7th St San Francisco, CA 94103.

Довідки та детальнішу інормацію можна отримати за телефоном: (917) 592-2951 або написавши на адресу: ua.school.sf@gmail.com.

Фото: Ukrainian School of San Francisco / Українська Школа Сан-Франциско

Відео: Ukrainian School of San Francisco / Українська Школа Сан-Франциско, Oles Valchuk (Photo by Marta & Andriy)