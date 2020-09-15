В українській школі в Анталії розпочався новий навчальний рік

В українській суботній школі «Українська родина» розпочався четвертий навчальний рік.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці громадської організації «Українська родина», при якій школа діє з 2017 року, передає Укрінформ.

З цієї нагоди свої вітання і побажання учням, батькам та вчителям надіслав консул України в Анталії Емір Рустамов.

Серед почесних гостей заходу була директор музичної школи ім.С.А. Крушельницької «Мажор» і керівник хору «Берегиня» Олеся Мерджан.

На початку святкової програми пролунали гімни обох держав. Після вітальних слів голови громади Віти Михайлової до учнів і батьків звернулася керівник пластового напрямку Жанна Юнлю.

Свято відвідали й керівники діючих гуртків, зокрема художньої студії «Чарівний олівець» та танцювального колективу «Сонечко», які привітали учнів з початком нового навчального року і розповіли про напрямки своєї діяльності.

Родзинкою свята став показовий виступ учня суботньої школи Ярослава Суріна, який виконав бойовий гопак, і декламування різних творів ученицями школи.

Як зазначалося, школа працює за синтезованою програмою Міжнародної української школи (МУШ) та Нової української школи (НУШ) з елементами Пласту та фінської освіти. Є чотири вікові групи. Заняття проходять один раз на тиждень.

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Громадська організація «Українська родина» в Туреччині була заснована і зареєстрована у місті Анталія 2009 року за підтримки посольства України у Турецькій Республіці та почесного консульства України в Анталії, повдіомляється на сторінці організації в Фейсбуці. Голова громади - Віта Михайлова.

Як зазначається, громада надає підтримку співвітчизникам у вирішенні соціальних і юридичних проблем, допомагає адаптуватися до умов проживання, сприяє культурній і діловій співпраці між Україною і Туреччиною, а також займається розвитком української культури і мови.

ГО «Українська родина» має свою будівлю, де функціонують суботня школа, гуртки, бібліотека.

Фото: Українська родина в Фейсбуці