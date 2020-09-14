В українській школі в Бельгії вручили нагороди призерам мовних і перекладацьких конкурсів
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Укрінформ
В українській суботній школі імені Ярослава Мудрого в Брюсселі відкрили новий навчальний рік та вручили призи й дипломи переможцям та учасникам ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика та ІІ Міжнародного конкурсу юних перекладачів «Мовограй».
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на стоірнці посольства України в Бельгії в Фейсбуці.
Перший дзвоник з нагоди нового навчального року пролунав в українській суботній школі імені Ярослава Мудрого в Брюсселі 12 вересня.
Вручення дипломів та призів переможцям та учасникам зазначених конкурсів відбулося в рамках урочистостей з нагоди початку навчального року.
Як зазначається, школа працює у Брюсселі вже більше 10 років. Наразі тут навчається 90 учнів, викладають професійні вчителі.
Фото: Українська школа ім.Ярослава Мудрого м.Брюсселя - Королівство Бельгія, Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium в Фейсбуці