В українській школі в Бельгії вручили нагороди призерам мовних і перекладацьких конкурсів

В українській суботній школі імені Ярослава Мудрого в Брюсселі відкрили новий навчальний рік та вручили призи й дипломи переможцям та учасникам ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика та ІІ Міжнародного конкурсу юних перекладачів «Мовограй».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на стоірнці посольства України в Бельгії в Фейсбуці.

Перший дзвоник з нагоди нового навчального року пролунав в українській суботній школі імені Ярослава Мудрого в Брюсселі 12 вересня.

Вручення дипломів та призів переможцям та учасникам зазначених конкурсів відбулося в рамках урочистостей з нагоди початку навчального року.

Як зазначається, школа працює у Брюсселі вже більше 10 років. Наразі тут навчається 90 учнів, викладають професійні вчителі.

Школа імені Ярослава Мудрого також співпрацює з Міжнародною українською школою, що дає можливість дітям навчатися за українською програмою та отримати державні освітні документи.

Фото: Українська школа ім.Ярослава Мудрого м.Брюсселя - Королівство Бельгія, Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium в Фейсбуці