У Польщі назвали переможців декламаторського конкурсу «Поети України – онлайн»

Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) оприлюднило імена переможців ХІI декламаторського конкурсу українською мовою «Поети України – онлайн».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці відділення, яке є організатором поетичного змагання.

Загалом у різних вікових категоріях переможцями стали 14 учасників. Переглянути їх перелік можна за посиланням.

Як повідомлялося, ХІI декламаторський конкурс українською мовою «Поети України – онлайн» вже багато років проводить Щецінській відділ Об’єднання українців у Польщі (ОУП). Цього року через пандемію COVID-19 змагання на тему «Мій улюблений вірш українського поета», оголошене в червні, відбулося в онлайн-форматі.

За умовами конкурсу, його учасниками можуть стати учні шкіл з українською мовою навчання та пунктів навчання української мови у Польщі.

Цьогоріч конкурсанти мали підготувати один поетичний твір українською мовою, записати його на відео (наприклад, мобільним телефоном) і надіслати на електронну адресу журі конкурсу: poeciukrainy@gmail.com.

Разом із відеозаписом діти мали надіслати заяву учасника конкурсу до 30 липня.

Конкурсні вікові категорії: учні 0–ІІІ класів, учні IV–VI класів, учні VII–VIII класів та учні ліцеїв. Надіслані записи оцінювало журі конкурсу.

Переможці конкурсу отримають нагороди, а всі учасники – дипломи.

Читайте також: У Щецині пройшли традиційні Дні української культури

Деталі конкурсу (регламент, заява учасника) можна знайти на сайті Об’єднання українців у Польщі.