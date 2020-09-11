В Нікосії відкриють почесне консульство України

Підготовку до церемонії офіційного відкриття почесного консульства України в Нікосії обговорили тимчасовий повірений у справах України в Республіці Кіпр Наталія Сіренко та почесний консул України Хрістодулос Дам'яну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Кіпр.

Зазначається, що зустріч відбулася 10 вересня в приміщенні майбутнього офісу почесного консульства.

Сіренко та Дам’яну обговорили «підготовку до церемонії офіційного відкриття почесного консульства України та підписання відповідної угоди про виконання консульських функцій, що має відбутися найближчим часом, а також перспективи реалізації спільних заходів культурного та економічного характеру».

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо наявних можливостей почесного консульства у надані сприяння роботі та реалізації культурно-освітніх проєктів Асоціації «Товариство українсько-кіпрської дружби».

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Фото: cyprus.mfa.gov.ua