В Будапешті українці проведуть свято з нагоди відкриття навчального року

Українці в Угорщині готуються 12 вересня святково відзначити початок нового навчального року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Державного самоврядування українців Угорщини (ДСУУ) в Фейсбуці.

Організаторами свята виступили Державне самоврядування українців Угорщини, Центр української культури і документації та Рідна школа при Українському центрі кардинала Гузара.

До участі в родинному святі відкриття навчального року запрошено теперішніх і майбутніх учнів Недільної школи при ДСУУ та Рідної школи при Українському центрі кардинала Гузара, а також їхніх батьків, йдеться у соцмережі.

Захід розпочнеться о 10:00 за адресою: Piliscsévi Játékpark (2519 Piliscsév, Kesztölci út 080/4).

У програмі - різноманітні програми, змагання, вікторини та легкий обід.

Як зазначається, підтвердження реєстрації на свято та додаткову інформацію про захід було надіслано кожному на вказану при реєстрації особисту електронну адресу.

Зауважується, що участь осіб у святі можлива тільки в тому разі, якщо серед членів їхньої сім’ї ніхто не має ознак простудного захворювання. На місце проведення заходу будуть допускатися тільки здорові особи.

Фото: Укрінформ, ukrajinci.hu