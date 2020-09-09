В Єкатеринбурзі пройде онлайн-фестиваль «Українська осінь на Уралі»

В Єкатеринбурзі 20 жовтня вперше відбудеться фестиваль народної творчості «Українська осінь на Уралі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), де розміщено відповідний допис Спілки українських жінок Росії.

Захід проводиться «з метою збереження та популяризації української культури, фольклорної спадщини, розвитку аматорського мистецтва, популяризації творчості , розширення міжрегіональних культурних зв'язків українців, (вихідців з України, прихильників української культури) на території Російської Федерації», зазначається в Положенні про фестиваль.

Як повідомляється, завданнями заходу є сприяння культурно-духовного розвитку населення; збереження і популяризація народних традицій, звичаїв та обрядів; підвищення професійної майстерності аматорських творчих колективів; підтримка творчої ініціативи талановитих колективів; передача знань і умінь молодому поколінню; обмін досвідом.

Засновником та організатором фестивалю виступає Будинок дружби українців на Уралі, за підтримки УНКА м. Екатеринбург, Спілки українок Росії, регіональноі громадської організації об’єднання українців «Провісник» (Москва).

Захід, що відбудеться в рамках святкування днів народів Уралу, є конкурсним. До участі запрошують аматорські вокальні та фольклорні колективи, вік учасників необмежений.

Виступи учасників оцінюватиме журі за такими критеріями: вокальна майстерність, емоційна подача, сценічна культура (сценічний образ, костюм); якість музичного супроводу; артистичність; злагодженість виконання.

Фестивальні заходи включають концертну програму за участю вокальних та фольклорних аматорських колективів; проєкт «Українська родина»; мистецькі заходи; діти українською мовою.

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Всіх учасників фестивалю нагородять дипломами лауреатів та сувенірною продукцією, переможці отримають дипломи I, II та III ступенів.

Детальніше про умови участі тощо можна дізнатися в Положенні про фестиваль.

Як повідомлялося, представники української діаспори презентували національні страви на фестивалі народів Уралу в Єкатеринбурзі.

Фото: Укрінформ, Спілка Українських Жінок Росії в Фейсбуці