На вебінарі в ОАЕ розкажуть, як організувати навчання дитини в країні за українською програмою

Українська школа в ОАЕ «Софія» проведе 11 вересня вебінар на тему «Як організувати навчання дитини в ОАЕ за українською програмою».

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Якщо Ваша дитина навчається одночасно в школі ОАЕ та в українській дистанційній школі або Ви б хотіли, щоб дитина проходила річні атестації за українськими програмами та отримувала документи державного зразка, перебуваючи в ОАЕ, запрошуємо 11 вересня о 12:00 на наш вебінар», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, під час онлайн-зустрічі вчителька Української школи в ОАЕ «Софія» Тетяна Суховієнко розповість про можливість зменшення навчального навантаження для дітей, які одночасно виконують програми декількох шкіл (міжнародної, української дистанційної та школи вихідного дня); полегшення отримання документів про освіту державного зразка України на території ОАЕ.

Також Суховієнко розкаже про підготовку до державної підсумкової атестації (ДПА) за 4 клас з української мови та математики та її проходження на території ОАЕ; можливість проведення ДПА за 9 клас в ОАЕ; формати проведення успішного узагальнення знань школярів для проходження річних підсумкових атестацій.

Крім того, викладачка розповість про співпрацю із Всеукраїнською школою персональної освіти «Славія», яка надала можливість проводити річні підсумкові заліки та ДПА на території ОАЕ без дублювання вивченого матеріалу в міжнародній та українській школах.

У рамках вебінару учасники матимуть змогу поставити всі запитання, які їх цікавлять.

Участь у заході безкоштовна. Для реєстрації потрібно до 10 вересня включно відправити інформацію для реєстрації (ПІБ, телефон, вік дитини, який клас української школи має відвідувати цього року) в приватні повідомлення на Фейсбук-сторінці школи.

Посилання на захід, що відбудеться в Zoom, буде надіслане всім зареєстрованим учасникам.

Читайте також: СФУЖО в міжнародному проєкті покаже роль жіноцтва діаспори в збереженні українських цінностей

Як раніше повідомлялося на сторінці школи «Софія» в соцмережі, Суховієнко з 2020-2021 навчального року очолила представництво всеукраїнської школи «Славія» в ОАЕ.

«Відтепер учні 1-6 класів, які навчаються в місцевих школах та дистанційно - в школах України, для отримання річної атестації та документів державного зразка можуть вивчати предмети українознавчого циклу на базі нашої школи «Софія» й здавати заліки безпосередньо пані Тетяні (потрібно паралельно також записатися до школи «Славія»)», - йдеться в дописі.

Зазначається, що обов’язковими предметами для отримання документів про освіту державного зразка є: українська мова, українська література, історія України, громадянська освіта. Також потрібно обов’язково вивчати предмети, яких немає в переліку предметів місцевих шкіл.

Усі триместрові та річні залікові роботи з предметів українського навчального плану буде організовувати, координувати й приймати Суховієнко.

У школі зауважили, що «таким чином можна уникнути дублювання предметів між місцевою та українською школою, а також між нашою школою вихідного дня та українською дистанційною школою».

Як зазначається, з усіх питань можна звертатися до адміністрації школи «Софія».

Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE