Українське товариство у Франкфурті-на-Майні запрошує на мовний курс для дорослих

Українське товариство у Франкфурті-на-Майні запрошує долучатися до курсу «Українська мова як іноземна для дорослих».

Про це повідомляється на сторінці товариства в Фейсбуці.

Зазначається, що курс проходить в рамках нового успішно пілотованого торік проєкту.

Учасники курсу отримають змогу поглибити вже набутi мовнi навички з української мови або ж почати вивчати її, познайомитися з українською культурою, традиціями та історією, зануритися у повсякдення українцiв та їхнiй менталiтет.

Усіх зацікавлених просять заповнити онлайн-анкету для найкращої організації навчального процесу.

З усіх питань пропонується звертатися на електронну адресу: sprachkurs@ukraine-frankfurt.de.

Кірм того, 29 серпня розпочала черговий навчальний рік Українська суботня школа «Сонце в долонях» у Франкфурті-на-Майні, повідомляється в Фейсбуці.

Як зауважується, навчання відбуватиметься з урахуванням додаткових вимог безпеки з огляду на пандемію коронавірусу. «Ми готові: маски, дезінфектор, мило, одноразові рушники, парти на відстані, класи не спілкуються та не перетинаються. Але всі дуже раді що знову разом!», - зазначили в школі та побажали учням наснаги та успіхів у вивченні української мови.

Фото: Євгенія Онищенко, Українське Товариство у Франкфурті на Майні в Фейсбуці