В Берліні вшанують пам’ять класика світового кінематографа Олександра Довженка

Посольство України в Німеччині з нагоди відзначення 126-ї річниці від дня народження українського письменника, кінорежиссера і кінодраматурга Олександра Довженка запрошує до спільного покладання квітів до меморіальної дошки відомому українцю в Берліні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Церемонія відбудеться 10 вересня о 10:00 за адресою Bismarckstrasse 69, 10627 Berlin.

Як повідомлялося, 10 вересня - день народження Довженка - святкується в Україні як День кіно. У цей же день з 1994 року за указом Президента України вручається державна премія в галузі кінематографа імені О. Довженка.