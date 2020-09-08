СКУ привітав діаспору в Канаді з Днем українсько-канадської спадщини

Свiтовий конґрес українців (СКУ) привітав канадців українського походження з Днем українсько-канадської спадщини (Ukrainian Canadian Heritage Day).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Вітаємо всіх українських канадців з Днем української спадщини! У Канаді проживає одна з найбільших світових українських діаспор, плекаючи рідну культуру, мову й традиції. Українці Канади продовжують робити вагомий внесок у соціальне, політичне й економічне життя Канади та світового українства», - зазначається у дописі.

В СКУ привітали Конґрес українців Канади (КУК) та його президентку Олександру Хичій, «які об'єднують, координують та провадять громаду».

У свою чергу, в Конґресі українців Канади в своїй заяві з нагоди свята зазначили, що «більш як 125 років українці називали Канаду домівкою - і зробили незгладимий та стійкий внесок в культурне, політичне, соціальне та економічне життя нашої країни, збагачуючи мозаїку нашого суспільства».

Хичій зазначила, що в Канаді проживає понад 1,3 млн канадців українського походження. «Ми знайшли тут свободу і сприяли розвитку нашої мови та традицій. Від імені КУК я бажаю всім канадцям щасливого Дня українсько-канадської спадщини! Многая літа!», - побажала президентка КУК.

Зазначається, що КУК співпрацює з канадськими депутатами щодо запровадження Місяця української канадської спадщини. Як зазначається, згідно з проведеним КУК опитуванням напередодні федеральних виборів 2019 року, національні політичні партії Канади підтримали прийняття законодавства про визначення вересня Місяцем української канадської культурної спадщини.

З нагоди Дня українсько-канадської спадщини в КУК на сторінці в Фейсбуці виклали низку документальних фільмів, архівних відео, творчих виступів, всеканадського флешмобу до Дня вишиванки тощо.

Зокрема, про видатних українців Канади розповідається в одному зі слайд-фільмів. «Чи то політика, спорт, військова служба чи світ науки, чимало українських канадців зробили внесок у формування канадської культури, суспільства і самобутності», - зазначили в КУК.

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Як повідомлялося, канадська провінція Альберта уперше офіційно святкувала День українсько-канадської спадщини в 2017 році і відтоді відначає щороку 7 вересня. В найбільш населеній провінції Канади Онтаріо цей день також офіційно святкують 7 вересня з 2011 року. В Манітобі День українсько-канадської спадщини відзначають в останню суботу липня.

День приурочений до річниці прибуття до Канади човна із першими офіційно зареєстрованими іммігрантами з України 7 вересня 1891 року, серед яких, зокрема, були Іван Пилипів та Василь Єлиняк.

Фото: ucc.ca

Відео: Ukrainian Canadian Congress