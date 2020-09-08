Українців у Будапешті запрошують на зустріч книжкового клубу «ЧитаЄмо українською»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.
Захід розпочнеться о 14:00 за місцевим часом в парку Margitsziget і триватиме близько трьох годин.
«У ці гарні, теплі осінні дні маємо чудову нагоду зустрітися на природі з старими друзями, познайомитися з новими, дізнатись різноманітні цікавинки сучасної української літератури, поспілкуватись, обмінятись книгами і просто приємно провести час в гарному товаристві!», - йдеться в анонсі.
Організатори заохочують приходити разом із дітьми, для яких підготовлено окрему невеличку ігрову програму, присвячену творчості Івана Франка.
Як повідомляв Укрінформ, щомісячні зустрічі книжкового клубу «ЧитаЄмо українською», заснованого Українською асоціацією «Єдність» м. Будапешт, тривають в угорській столиці з червня цього року.
Вони збирають тих, хто цікавиться новинками українського книговидавництва, бажає обмінятися прочитаними книгами, враженнями, рекомендаціями, та й просто поспілкуватися на теми української літератури
Організатори впевнені, що зустрічі клубу стануть традицією та гарним стимулом прочитати якомога більше книг українською, а також поділитися ними з друзями.
Фото: Українська асоціація «Єдність» в Фейсбуці