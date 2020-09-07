Сьогодні згадують визначного українського церковного діяча Йосифа Сліпого

Сьогодні згадують визначного українського церковного діяча Йосифа Сліпого

Укрінформ
36 років тому скінчився земний шлях Йосифа Сліпого, визначного українського церковного діяча, верховного архієпископа, кардинала і митрополита (1944–1984) Української греко-католицької церкви, кардинала римо-католицької церкви.

Про це повідомляє Укрінформ.

Йосиф Сліпий очолив греко-католицьку церкву в листопаді 1944 року. Він посів пастирське місце саме в той час, коли почалися переслідування уніатської церкви з боку радянської влади. Майже десять років патріарх Йосиф Сліпий перебував у сталінських таборах Сибіру, Красноярського краю, Мордовії.

У 1953 році його звільнили, заборонивши повертатися до Львова, й відправили до будинку інвалідів під Єйськом (Красноярський край), де він працював сторожем. Але владика часу не марнував: активно листувався з віруючими, таємно висвячував священиків, писав пастирські послання.

У 1957 році його знову заарештували й ув’язнили на 7 років. За Сліпого клопотали віруючі, ієрархи різних церков неодноразово зверталися до радянського уряду з проханням про звільнення митрополита. Лише в 1963 році клопотанням Папи Іоанна ХХІІІ. Сліпого було звільнено і він виїхав до Риму.

В італійській столиці він почав діяльність з розбудови церковного життя: в 1963 році виступив на ІІ Ватиканському Соборі й домігся надання Львівсько-Галицькій єпархії патріархального статусу, в 1966 році відновив діяльність Українського католицького університету в Римі. Завдяки Сліпому в Римі було побудовано собор Святої Софії, встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку.

У 1965 році Й. Сліпий став кардиналом, верховним архієпископом. Перебуваючи на цій посаді, він у 1968-1976 рр. відвідав найбільші українські громади в 14 країнах Європи та Америки, що сприяло консолідації українства всього світу.

Помер патріарх на 92-му році життя в Римі, не доживши кілька років до незалежності України. 1992 року (у рік століття від дня його народження) прах Йосифа Сліпого було перепоховано у Львові, біля собору св. Юра.

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Як зазначає Diaspora.ua в Фейсбуці, внесок Сліпого у розвиток української церкви за кордоном досі вражає своєю масштабністю. Зокрема, патріарх здійснив подорож 14-ма країнами з найбільшими українськими громадами, щоб зміцнити зв'язки з вірянами діаспори, пожвавити церковно-релігійне життя та репрезентувати Українську греко-католицьку церкву. А також взяв участь у трьох міжнародних євхаристійних конгресах (Бомбей, Богота, Мельбурн).

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