Сьогодні згадують визначного українського церковного діяча Йосифа Сліпого

36 років тому скінчився земний шлях Йосифа Сліпого, визначного українського церковного діяча, верховного архієпископа, кардинала і митрополита (1944–1984) Української греко-католицької церкви, кардинала римо-католицької церкви.

Про це повідомляє Укрінформ.

Йосиф Сліпий очолив греко-католицьку церкву в листопаді 1944 року. Він посів пастирське місце саме в той час, коли почалися переслідування уніатської церкви з боку радянської влади. Майже десять років патріарх Йосиф Сліпий перебував у сталінських таборах Сибіру, Красноярського краю, Мордовії.

У 1953 році його звільнили, заборонивши повертатися до Львова, й відправили до будинку інвалідів під Єйськом (Красноярський край), де він працював сторожем. Але владика часу не марнував: активно листувався з віруючими, таємно висвячував священиків, писав пастирські послання.

У 1957 році його знову заарештували й ув’язнили на 7 років. За Сліпого клопотали віруючі, ієрархи різних церков неодноразово зверталися до радянського уряду з проханням про звільнення митрополита. Лише в 1963 році клопотанням Папи Іоанна ХХІІІ. Сліпого було звільнено і він виїхав до Риму.

В італійській столиці він почав діяльність з розбудови церковного життя: в 1963 році виступив на ІІ Ватиканському Соборі й домігся надання Львівсько-Галицькій єпархії патріархального статусу, в 1966 році відновив діяльність Українського католицького університету в Римі. Завдяки Сліпому в Римі було побудовано собор Святої Софії, встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку.

У 1965 році Й. Сліпий став кардиналом, верховним архієпископом. Перебуваючи на цій посаді, він у 1968-1976 рр. відвідав найбільші українські громади в 14 країнах Європи та Америки, що сприяло консолідації українства всього світу.

Помер патріарх на 92-му році життя в Римі, не доживши кілька років до незалежності України. 1992 року (у рік століття від дня його народження) прах Йосифа Сліпого було перепоховано у Львові, біля собору св. Юра.

Читайте також: Українці в Бельгії відновили традицію емігрантської прощі

Як зазначає Diaspora.ua в Фейсбуці, внесок Сліпого у розвиток української церкви за кордоном досі вражає своєю масштабністю. Зокрема, патріарх здійснив подорож 14-ма країнами з найбільшими українськими громадами, щоб зміцнити зв'язки з вірянами діаспори, пожвавити церковно-релігійне життя та репрезентувати Українську греко-католицьку церкву. А також взяв участь у трьох міжнародних євхаристійних конгресах (Бомбей, Богота, Мельбурн).