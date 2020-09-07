Українці в Бельгії відновили традицію емігрантської прощі

Про це повідомила релігійно-інформаційна служба України.

«Відновивши щорічне паломництво до Люрдської базиліки в Остакер, парафіяни з Гента радіють, що чисельність бажаючих молитись разом у цій прощі з кожним роком збільшується. Цьогоріч були присутніми вірні з м. Генк та м. Брюссель», - розповів настоятель парафії о. Іван Данчевський.

По завершенні Літургії перед чудотворною статуєю Богородиці були піднесені молитви за мир в Україні та християнські родини. Відтак кожен молільник мав можливість у тиші перед гротом занести свої прохання до стіп Богородиці.

«Духовна сила спільної молитви та радість зустрічей залишила приємні враження для усіх паломників», — зауважив о.Іван.

Він нагадав, що слава цього чудотворного місця починається 1875 року з оздоровлення місцевого чоловіка. Зазначається, що існують історичні відомості про те, що у 1949 році понад 2000 українців під проводом єпископа Івана (Бучка) здійснили паломництво в Остакер. Читайте також: Канадська діаспора передала четверту партію допомоги для дітей Житомирщини

Фото: Іван Данчевський в Фейсбуці, risu.ua