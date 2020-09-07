Сьогодні – день пам’яті українського письменника і перекладача Тодосія Осьмачки

Цього дня 1962 року у Нью-Йорку помер Тодосій Осьмачка (1895-1962), український поет, прозаїк, перекладач.

Про це повідомляє Укрінформ.

Осьмачка - представник символізму, експресіонізму та неоромантизму. Відомий літератор, член декількох літературних об’єднань, зокрема й славнозвісної «Ланки» (згодом перейменованої на МАРС). Автор поетичних збірок «Круча» (1922), «Скитські вогні» (1925), «Клекіт» (1929; остання книга, видана у підрадянській Україні) та прозових творів «Старший боярин» (1946), «План до двору» (1951) та «Ротонда душогубців» (1956). Блискучий перекладач творів Оскара Уайльда та Вільяма Шекспіра.

Родом Осьмачка з Черкащини. Учасник Першої світової війни. Випускник Київського інституту народної освіти (1925). Вчителював у народних школах, упродовж 2-років (на початку 30-х) мешкав на Кубані. Виступав з послідовною критикою комуністичної ідеології та інтелігенції, що співпрацювала з владою СРСР.

У 1933 році був арештований більшовицькою владою, зазнав переслідувань з боку радянської репресивної психіатрії. 1942 року виїхав до Львова, а звідти, в 1944 році, - до Німеччини. З 1948 року мешкав у США. Член емігрантської організації «Мистецький український рух». Є

Письменник жив деякий час у Канаді, бував у Франції, мандрував Югославією. 6 липня 1961 року на одній з вулиць Мюнхена він упав під ударом нервового паралічу. Стараннями друзів його перевозять до США і кладуть на лікування в психіатричну лікарню поблизу Нью-Йорка. Та вийти з госпіталю хворому поетові, який вимріював нову збірку поезій і афоризмів «Людина між свідомістю і природою», не судилося. Останнім з друзів Осьмачку живим бачив український прозаїк, драматург, політичний діяч Іван Багряний.

7 вересня 1962 року на 67-му році життя Осьмачка помер. Похований на православному цвинтарі святого Андрія Саут-Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі.

Життя і творчість Тодося Осьмачки досліджував Михайло Слабошпицький. У 2005 році він видав роман-біографію «Поет із пекла (Тодось Осьмачка)», за яку був нагороджений національною премією імені Шевченка.

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Фото: barchildlib.blogspot.com