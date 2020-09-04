В Австралії молодь діаспори створює подкасти про все українське

Кілька молодих українців в Австралії створили проєкт подкастів «Uki Life Abroad» про все українське – в Україні та діаспорі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Союз українських організацій Австралії (СУОА) в Фейсбуці.

Зазначається, що в подкастах ведучій Андрій та співведучі Бріанна, Джастін, Натан та Олекса щотижня обговорюють історію, культуру та традиції України, а також те, що відбувається в діаспорі.

«Приєднуйтесь до них у Фейсбуці, в Інстаграмі та в Твіттері. Ви можете слухати їх також на Спотіфай, Еппл Подкаст, своїй улюбленій платформі подкастів або на www.ukilifeabroad.com», - йдеться у повідомленні.

Наразі є вже 8 епізодів, темами яких, зокрема, стали діаспора в часи локдауну через коронавірус, боротьба з корупцією, перший рік Президента Володимира Зеленського, боротьба за демократію в Білорусі, релігія в діаспорі тощо. Один з випусків, зокрема, присвячений віцепрем`єр-міністр та міністр фінансів Канади Христі Фріланд.

Фото: Uki Life Abroad