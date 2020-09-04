В посольстві в Азербайджані підбили підсумки кулінарного конкурсу Ukrainian Food Week
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Укрінформ
У посольстві України в Азербайджані відбулася зустріч з переможцями кулінарного конкурсу Ukrainian Food Week, спрямованого на презентацію різноманіття української кухні.
Про це повідомляє пресслужба диппредставництва, передає Укрінформ.
Змагання було організоване групою «Azeri Home Chef» з нагоди Дня незалежності України.
«У ході проведення конкурсу наші азербайджанські друзі підготували майже 500 презентацій, присвячених традиціям української кухні», - йдеться у повідомленні.
Дружина посла і голова українського жіночого бізнес-клубу в АР Людмила Гребеніченко подякувала організаторам, спонсорам та учасникам за цікавий захід, який дав змогу азербайджанцям ближче познайомитися з кулінарним мистецтвом України.
Під час зустрічі переможцям і учасникам конкурсу були вручені пам’ятні подарунки.
Фото: azerbaijan.mfa.gov.ua