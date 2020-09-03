Українські бізнесмени в Туреччині ініціювали створення бізнес-асоціації

Представники українського бізнесу, які давно живуть та успішно працюють в Туреччині, і компанії, які прагнуть посилити свої позиції, ініціювали створення бізнес-асоціації для взаємодопомоги, захисту інтересів, консультування, юридичного допомоги тощо.

Про це йшлося на онлайн-зустрічі українського бізнесу, який працює в Туреччині, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Попередньо окреслили, що створене об’єднання буде перш за все платформою для українського бізнесу в Туреччині, яка згуртує його, виокремить саме українських підприємців та бізнесменів із загального обсягу іноземного бізнесу в Туреччині», - сказала активістка Богдана Ефе.

Вона наголосила на тому, що об’єднання та асоціації дають значну кількість переваг, як у відстоюванні своїх інтересів, так і в можливості вести діалог на вищих рівнях від імені всього бізнесу, а не окремих його представників.

У ході зустрічі було представлено проєкт структури та напрямків діяльності, її місії та візії.

Серед учасників онлайн-конференції були представники металургійної галузі, міжнародної торгівлі, транспорту, харчової промисловості, IT-сфери, перевізники та інші.

У свою чергу, очільники українських дипломатичних та консульських установ в Туреччині - посол України в Анкарі Андрій Сибіга, генкосул в Стамбулі Олександр Гаман та консул в Анталії Емір Рустамов - привітали ініціативу та ідею створення асоціації. Вони запевнили, що й надалі від імені Української держави активно підтримуватимуть ініціативи українського бізнесу, просуватимуть та захищатимуть його інтереси.

«Українсько-турецький політичний діалог нині дуже активний, динамічно розвиваються наші міждержавні стосунки, це додає оптимізму, аби ефективно конвертувати існуючі досягнення в конкретні проєкти українського бізнесу в Туреччині. Тому наша мета - створити для українському бізнесу в Туреччині додаткові переваги та можливості», - сказав посол.

Він поінформував учасників зустрічі про стан торгово-економічних відносин України та Туреччини, переговорного процесу щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі.

«Останні три року товарообіг з Туреччиною постійно зростає, в середньому на 15-20%. Зберігається позитивний баланс на користь України. Незважаючи на пандемію, взаємний товарообіг України та Туреччини за перші 4 місяці цього року має зростання 10%. Пандемія вносить корективи, але одночасно стимулює до пошуку нових форм інтерактиного діалогу», - сказав Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, обсяг торгівлі України з Туреччиною торік сягнув 4 млрд 973 млн доларів США, що на 22,3% більше, ніж у 2018 році. За показником зернових культур зростання досягло показника 289%.

Фото: посольство України в Туреччині