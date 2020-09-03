Українка в Ізмірі розповіла, чи важко робити кар’єру в турецькій компанії

Українка Олена Піянджі з Ізміра починала працювати в Туреччині медсестрою, а тепер обіймає посаду менеджерки з продажів у компанії з виготовлення борошномельного обладнання.

Про свій досвід будування кар'єри вона розповіла в інтерв’ю інформаційному порталу української діаспори в Туреччині UkrAyna, передає Укрінформ.

Після одруження Піянджі разом із чоловіком деякий час жила в Хмельницькому, а 6 років тому подружжя вирішило переїхати в Ізмір. «Одразу після переїзду я поставила собі за мету досконало опанувати турецьку мову й реалізуватись професійно. За три роки в Туреччині я вивчила мову та підтвердила свій український диплом фельдшера і почала працювати у сфері косметології. Спочатку була медичною сестрою, а після відповідних курсів стала косметологом. Проте, декілька місяців тому я покинула бьюті-індустрію та почала працювати директором з продажу в компанії Özbaşak Değirmen. Ця компанія виготовляє та продає борошномельне обладнання, млини, комбікормові заводи. А також реалізовує проєкти під ключ», - розповіла українка.

Вона зазначила, що її компанія 4 роки тому побудувала борошномельну фабрику в Одеській області. «Під час минулої бізнес-поїздки до України, ми відвідали наш млин потужністю 90 тонн/24 г», - додала Піянджі.

На її думку, українки в Туреччині не хочуть бути лише домогосподарками. Звичайно, це залежить від сім’ї, в яку вони потрапляють, та від підтримки чоловіка, додала жінка. Вона зауважила, що своїм успіхом завдячує чоловікові, який не проти прагнення дружини до самовдосконалення і вважає, що це добре, коли вона має улюблену справу та будує власну кар’єру.

За словам Піянджі, робота в компанії трапилася випадково: жінка допомагала українському бізнесмену, який хотів придбати млин, в пошуках турецького постачальника. «Ще працюючи в косметології, я почала займатись цим питанням Знайшла потрібну компанію в Коньї, перейшла до переговорів та почала завзято торгуватись. Коли власник компанії помітив мій хист до торгівлі, то одразу запропонував мені приєднатись до їхньої команди та працювати з іноземними покупцями», - пояснила жінка.

Піянджі каже, що важко було переходити зі сфери краси до продажу борошномельної техніки. «Однак після мого першого відрядження до України, де я організувала виставку, і після того, як я дослідила все обладнання більш детально, я почала почуватись у своїй тарілці. Переконана, що людина може навчитись всьому, чого лиш захоче. Немає нічого неможливого», - зауважила менеджерка.

Наступна мета українки – стати технологом цього обладнання та знати його від А до Я. Наразі вона каже, що справляється з усіма поставленими задачами, адже результати проведених нею в Україні бізнес-зустрічей є позитивними, в компанії вже чекають учасників переговорів з української сторони на виробництві у Коньї.

Піянджі додала, що нещодавно її компанія відкрила представництво в Україні, а саме офіс у Львові. «Тому можу сказати, що ми рухаємось у правильному напрямку, і моя щоденна праця дає свої плоди», - зауважила менеджерка.

За її словами, працювати з українськими компаніями і тим самим бути причетною до розбудови та сприянню розвитку бізнесу в Україні – саме те, чого хотіла жінка.

«Чесно кажучи, я про таку роботу мріяла з моменту, коли переїхала до Ізміру. Моя посада дає мені можливість пізнавати світ, щось нове, робити свій внесок у розвиток українсько-турецьких відносин. Як я вже зазначала, основною моєю метою є надання українським підприємствам можливості придбати потрібне обладнання за ціною «від виробника»», - розповіла українка.

Піянджі каже, що працює над тим, аби подолати певні бюрократичні труднощі та наблизити Україну до Туреччини. «Саме цим я і займаюсь щодня і закликаю всіх українців Туреччини бути свідомими, знайомити місцевих жителів зі своєю культурою, мовою та жити на цій прекрасній землі з Україною в серці», - зауважила жінка.

Фото: ukr-ayna.com