В Едмонтоні готуються до осіннього ярмарку врожаю

Альбертська рада українського мистецтва (ACUA) запрошує на осінній ярмарок урожаю Fall Harvest Market 12 вересня.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, на заході буде представлений широкий вибір напоїв, продуктів (зокрема, консервовані овочі, фрукти, варення, м’ясна продукція, сири, випічка, овочі, фрукти тощо) від місцевих виробників, іграшки, вироби майстрів та багато іншого. Настрій створюватиме жива музика.

«Ми зобов’язуємось забезпечити вам безпечний шопінг», - запевнили організатори, закликавши, у свою чергу, усіх зацікавлених у відвідуванні ярмарку дотримуватися рекомендацій щодо охорони здоров’я з огляду на COVID-19.

Захід розпочнеться о 16:30 та триватиме до 20:30 за місцевим часом.

Організаторами ярмарку виступають, зокрема, Альбертська рада українського мистецтва та спільнота Strathearn Community League.

За дві години до відкриття свята врожаю відбудеться також Strathearn Plant Swap – захід з обміну посадковим матеріалом садових і кімнатних рослин.

Фото: Укрінформ, ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts