Відома канадсько-українська письменниця Мирна Косташ відзначила 76-річчя

Канадській письменниці українського походження Мирні Косташ 2 серпня виповнилося 76 років.

Про це нагадує Diaspora.ua, передає Укрінформ.

Косташ, яку називають однією з найкращих письменниць української діаспори в Канаді, народилася 2 вересня 1944 р. в Едмонтоні, де мешкає донині. Членкиня Гільдії письменників Альберти, Спілки письменників Канади та міжнародного ПЕН-клубу. Голова спілки письменників Канади у 1993-1994 рр.

Головною темою художніх творів Мирни Косташ є історія та життя україноканадців. Її найвідомішим романом є «Усі бабині діти» (1978), що досі вважається однією з кращих книжок про витоки сучасної канадської нації.

Цікавими є її твори «Майбутня Канада: у пошуках нових поколінь», «Приречений жених. Спогади» (1998), «Лінії крові: мандри у Східну Європу» (1993), «Без обману: у світі дівчат-підлітків» (1980), «Довгий шлях з дому...» (1980). Окремі видання письменниці входили до десятки найкращих канадських книг року.

Крім того, як журналістка Косташ пише для періодичних видань, радіо та телебачення. Викладає в університетах Західної Канади. Читала лекції у вузах Югославії, Польщі, Греції, України.

Відзначена Королівською ювілейною медаллю за внесок у мистецтво (2002) та нагородами Ґільдії письменників Канади.

Володіє англійською, французькою та українською мовами.

Фото: goodreads.com