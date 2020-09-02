Співзасновниця Асоціації українців в Індії розповіла про діяльність щодо об’єднання громади

Українці в Індії розкидані по всій країні, але вони намагаються допомагати одне одному, об’єднуються у соцмережах і працюють над реєстрацією своєї асоціації.

Про це розповіла співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам у Громадському інтерактивному телебаченню (дивитись з 1:40:25), передає Укрінформ.

«Ми не так давно почали працювати над тим, щоб об’єднати українську громаду в Індії. «Не так давно» - це порівняно з іншими українськими спільнотами світу, які вже досить давно працюють і мають розгалужену мережу організацій, як-то в Канаді, США, Туреччині тощо. У нас вона одна і наразі знаходиться на етапі реєстрації», - розповіла Акрам.

Затримка з реєстрацією полягає в бюрократичних перепонах, уточнила спізасновниця асоціації. За її словами, ще не було такого прецеденту, щоб всі засновники громадської організації, спрямованої на культурну діяльність, були не-індійцями. «У нас у складі організації немає нікого з індійців, тому це питання переноситься з одної до іншої ланки, влади, і тому все затримується. Але ми маємо надію, що це скоро зміниться. Очікуємо, коли вже закінчиться карантин, який досі частково діє в Індії, і ми зможемо вільно пересуватися, вільно спілкуватися з нашим юристом тощо», - розповіла Акрам.

Вона повідомила, що українці Індії вже об’єдналися у дві групи у Вотсапі та групу в Фейсбуці.

«Учасники – дуже гарні дівчата, приємні, усі мають свої погляди, можемо багато і гаряче дискутувати, і це чудово. Ми ділимося своїми радощами, вітаємо одне одного із днем народження. Об’єднує нас і те, що ми підтримуємо тих, у кого біда (якщо хтось помер тощо). Були випадки, коли була потрібна допомога, і дівчата скидалися грошима і речами», - розповіла Акрам.

Вона зауважила, що в асоціації допомагають не лише українцям. «Трапилась пожежа в одній родині, це була не українка, але кинули клич по допомогу, і хто мав змогу, у кого це не входило в розріз із поглядами чоловіка та його сім’ї (адже тут є свій менталітет, до якого потрібно призвичаїтися), допомогли», - поділилася Акрам.

За її словами, українська громада в Індії живе дружно, але зустрічатися всією спільнотою не виходить, адже українці дуже розкидані по всій Індії. Крім того, останнім часом обмежено зустрічі через коронавірус.

«Ми зустрічаємося на ярмарках (благодійних, дипломатичних тощо), куди нас запрошує посольство України в Індії. Українські майстрині печуть, вишивають (зокрема, чудово вишиває Наталія Оксанюк з Волині)», - розповіла Акрам.

Вона також пояснила, чому поки не вдається започаткувати в Індії українську суботню школу. «Приміром, Делі - велике місто, у дітей шестиденка у школі, і батькам часом дуже важко і далеко привзити дітей до недільної школи. Тому на даний момент нам це недоступно, на жаль», - повідомила українка.

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Марина Акрам розповіла, що востаннє була в Україні торік, коли брала участь в Асамблеї «Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція» про роль і вплив українських жінок, що пройшла у вересні 2019 року в Львові. Організатором заходу виступили Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) за підтримки Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО).

«Я побачила, яку роботу з поширення української культури у світі роблять жінки, роблять українці. Є з кого брати приклад. І нехай у нас це поки що відбувається повільно, і нам важче об’єднуватися так, як це робиться в інших країнах, але ми маємо мету і йдемо до неї», - резюмувала Акрам.

Вона також розповіла в сюжеті про своє життя в Індії, родину тощо (дивитися з 1:05:12).

Фото: Марина Акрам у Facebook