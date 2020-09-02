Союз українців Румунії показав старовинні вівчарські звичаї на «Полонинському літі»

Марамороська філія Союзу українців Румунії (СУР) провела в селі Вишня Рівна культурну акцію «Полонинське літо», спрямовану на популяризацію українських традицій.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

«Захід спрямований на просування та збереження старовинних вівчарських обрядів українців Румунії, українських народних пісень і танців. Організатори представили присутнім, особливо молоді, діяльність місцевої кошари та вівчарські звичаї, які збереглися протягом часу», - йдеться у повідомленні.

Упродовж 29-31 серпня на сцені просто неба виступили танцювальний гурт «Соколята» (керівник Лариса Петрецька), жіночий вокальний гурт «Рунянські дівчата», вокально-інструментальний гурт «Червона Калина» з Верхньої Рівни (керівник Мирослав Петрецький), гурт «Надія» з Кривого (керівник Адріана Рекало), а також виконавці та інструменталісти з населених пунктів Верхня Рівна та Коштіль.

Присутні мали нагоду також скуштувати вівчарські страви.

У заході взяли участь голова Союзу українців Румунії, депутат румунського парламенту Микола Мирослав Петрецький, голова Марамороської філії СУР Мирослав Петрецький, представники місцевої сурівської організації та комітету Марамороської філії СУР, місцеві жителі та гості.

Як зауважується, культурна акція «Полонинське літо» відбулася з дотриманням усіх рекомендацій влади щодо обмеження поширення коронавірусної епідемії.