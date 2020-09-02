Товариство українців у Фінляндії організує вивчення фінської для українців для полегшення адаптації

Товариство українців у Фінляндії оголосило набір у групу з вивчення початкової фінської з метою допомогти українцям адаптуватися в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці товариства в Фейсбуці.

Вивчення мови проходитиме в рамках проєкту «Hyvin menee yhdessä», метою якого є саме адаптація в Фінляндії. Місце проведення – Гельсінкі.

Повідомляється, що заняття є безкоштовними та плануються 2 рази на тиждень. У разі необхідності є можливість долучитися онлайн. Кількість місць в групі - 6. Можливе формування двох груп.

Як зазначається, наразі вже отримано заяви у кількості, достатній для початку формування групи. Додаткова інформація буде надіслана згодом.

Охочих долучитися до вивчення фінської просять надсилати заяви на електронну пошту товариства: ukrainian.community@gmail.com.