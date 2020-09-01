У Центральному архіві зарубіжної україніки представили документи про діяльність Союзу українок Америки

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) з нагоди 95-річчя Союзу українок Америки (СУА) представив добірку документів про роботу СУА.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Фейсбуці.

«У рамках заходів, приурочених до Дня Незалежності України, Центральний державний архів зарубіжної україніки пропонує вашій увазі добірку документів, що висвітлює діяльність Союзу українок Америки – однієї з потужних українських організацій, що діяли за кордоном упродовж ХХ ст., наближаючи своєю невтомною працею здобуття незалежності нашої держави», - йдеться у дописі.

Зазначається, що Союз українок Америки було створено у 1925 р. «Як зауважила у 1975 р. культурно-освітня референтка СУА Любов Волинець, «Союз Українок Америки не партійна організація, але патріотизм її членок глибокий і щирий, а заходи в оборані прав України, в обороні пригніченого українського народу були на першому пляні праці нашої організації»», - додали в ЦДАЗУ.

В архіві зауважили, що основні досягнення та перспективи обговорюються та затверджуються на Конвенціях Союзу українок Америки, що відбуваються кожні три роки.

Робота СУА та його відділів висвітлюються на шпальтах друкованого органу – журналу «Наше життя», що почав виходити у 1944 р.

На основі колекції народного мистецтва, придбаної управою СУА, у 1976 р. створено Український музей (Нью-Йорк).

Завдяки стипендійним акціям СУА українська молодь багатьох країн світу отримала можливість здобувати гідну освіту.

Союз українок Америки співпрацює з такими потужними організаціями, як Український конгресовий комітет Америки, Світова федерація українських жіночих організацій, Світовий конгрес вільних українців (нині – Світовий конгрес українців) та ін.

У ЦДАЗУ зауважили, що зберігають документи та друковані видання, які висвітлюють діяльності Союзу українок Америки. «На особливу увагу заслуговує підбірка номерів журналу «Наше життя» (починаючи з 1950-х рр.). Вони й стали основою добірки документів, що ми пропонуємо вашій увазі», - зазначили в архіві.

Переглянути документи можна за посиланням.