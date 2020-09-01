Українці Греції передали кошти для центру підтримки мам і дітей «Місто добра» в Чернівцях

Українська громада Греції зібрала та передала кошти на підтримку чернівецького кризового центру для жінок із дітьми у скрутних життєвих обставинах «Місто добра».

Про це повідомила голова Клубу українок Греції Ганна Олійнич в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, акція відбулася за ініціативи Клубу українок в Греції за підтримки української громади, волонтерської спільноти «Грекобандерівці» та українських товариств в Греції - Української суботньої школи при культурно-освітньому центрі «Берегиня», Української недільної Школи «Трембіта» в Греції, Української недільної школи при товаристві «Українсько-Грецька Думка», асоціації «Український журавлиний край» був організований збір грошей на допомогу «Місту добра» - центру доброти для мами і дитини.

Зібрані кошти були передані засновниці центру Марті Левченко, йдеться у дописі.

Повідомляється, що збір був проведений на Різдвяному ярмарку, фестивалях та інших ярмарках міста Афіни.

Як зазначається, на адресу центру також були надіслані продукти дитячого харчування та ікона Божої Матері.

«Хочемо подякувати всім хто долучився до збору і підтримав нашу ініціативу», - зазначається в повідомленні. Окрему подяку висловлено українському консулу в Греції Ганні Тіщенко «за постійне сприяння, допомогу і розуміння», закладу «Cafe Bar 67» за смачні солодощі тошо.

Олійнич нагадала, що «Місто добра» - це кризовий центр для жінок із дітьми у скрутних життєвих обставинах, і центру потрібна постійна допомога.

Детальніше дізнатися про те, як допомогти та яка саме допомога потрібна, можна на сайті благодійного фонду «Я майбутнє України».

Фото: Hanna Oliynych в Фейсбуці