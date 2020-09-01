Українці Греції передали кошти для центру підтримки мам і дітей «Місто добра» в Чернівцях

Українці Греції передали кошти для центру підтримки мам і дітей «Місто добра» в Чернівцях

Укрінформ
Українська громада Греції зібрала та передала кошти на підтримку чернівецького кризового центру для жінок із дітьми у скрутних життєвих обставинах «Місто добра».

Про це повідомила голова Клубу українок Греції Ганна Олійнич в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, акція відбулася за ініціативи Клубу українок в Греції за підтримки української громади, волонтерської спільноти «Грекобандерівці» та українських товариств в Греції - Української суботньої школи при культурно-освітньому центрі «Берегиня», Української недільної Школи «Трембіта» в Греції, Української недільної школи при товаристві «Українсько-Грецька Думка», асоціації «Український журавлиний край» був організований збір грошей на допомогу «Місту добра» - центру доброти для мами і дитини.

Зібрані кошти були передані засновниці центру Марті Левченко, йдеться у дописі.

Повідомляється, що збір був проведений на Різдвяному ярмарку, фестивалях та інших ярмарках міста Афіни.

Як зазначається, на адресу центру також були надіслані продукти дитячого харчування та ікона Божої Матері.

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«Хочемо подякувати всім хто долучився до збору і підтримав нашу ініціативу», - зазначається в повідомленні. Окрему подяку висловлено українському консулу в Греції Ганні Тіщенко «за постійне сприяння, допомогу і розуміння», закладу «Cafe Bar 67» за смачні солодощі тошо.

Олійнич нагадала, що «Місто добра» - це кризовий центр для жінок із дітьми у скрутних життєвих обставинах, і центру потрібна постійна допомога.

Детальніше дізнатися про те, як допомогти та яка саме допомога потрібна, можна на сайті благодійного фонду «Я майбутнє України».

Фото: Hanna Oliynych в Фейсбуці

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