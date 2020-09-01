Ресторан п'ятизіркового курорту в Абу-Дабі пригостив відвідувачів українськими стравами
Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Фейсбуці.
«Поруч з арабськими та західними стравами мешканці курорту й відвідувачі ресторану могли спробувати українські борщ, пампушки, вареники з картоплею та вишнями, голубці, вінегрет, «шубу», котлети по-київськи тощо», - написав активіст.
Як зазначається, акція відбулася з нагоди Дня Незалежності України.
Семенов зауважив, що під час вечері діяли всі заходи безпеки, встановлені урядом Абу-Дабі в умовах пандемії: масковий режим, соціальні дистанції, постійна дезінфекція тощо. «Підтверджено інспектором Департаменту туризму та культури Абу-Дабі, який відвідав ресторан того вечора», - додав представник громади.
Він подякував колективу курорту та шеф-кухарю за таку приємну акційну пропозицію.
Фото: Vlada Erohina, Andrii Grygoriev в Фейсбуці