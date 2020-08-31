Товариству української культури в Молдові – 30 років

Заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар привітав президента громадської організації закордонних українців «Товариство української культури в Республіці Молдова» Олександра Майстренка і колектив з 30-ю річницею діяльності товариства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці.

«В Україні високо цінують багаторічну роботу товариства у справі відродження й розвитку української культури та освіти, згуртування українців у Республіці Молдова, збереження віковічних надбань культурної і духовної спадщини українського народу. Від імені Міністерства закордонних справ хотів би висловити вдячність за Вашу діяльність, спрямовану на збереження історичної пам’яті про Україну, виховання у молодого покоління почуття любові й поваги до України, нашої рідної мови, українських звичаїв і традицій», - зазначив Боднар у привітанні, розміщеному в соцмережі.

Заступник міністра закордонних справ також побажав Майстренку та колективу товариства «творчої наснаги, енергії, міцного здоров’я, подальших успіхів та здобутків у шляхетній справі підтримки України за кордоном, збереження і примноження культурної і духовної спадщини українського народу».

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Фото: Укрінформ, Управління закордонного українства МЗС України в Фейбуці