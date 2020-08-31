СКУ закликав світові українські громади підтримати білоруський народ

Світовий конґрес українців (СКУ) закликає українські громадські організації підтримати демократичні прагнення білоруського народу.

їЯк передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненій на сайті СКУ заяві.

«Українські громади світу підтримали мирні акції та ініціативи білоруських активістів. CКУ закликав українські організації і надалі поєднувати зусилля з білоруською діаспорою та звернутися до урядів своїх країн з вимогами висловити чітку позицію на підтримку демократичних прагнень білоруського народу та вжити конкретних кроків задля захисту людських прав і свобод» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, Світовий конґрес українців послідовно виступає на підтримку демократичних прагнень білоруського народу. У заяві, опублікованій 10 серпня, СКУ чітко висловив позицію щодо президентських виборів у Білорусі, «які не були вільними та прозорими». СКУ також засудив насильство білоруської влади щодо мирних протестувальників.

Зауважується, що масові демонстрації, які відбулися в Білорусі та в світі 23 серпня, знов підтвердили прагнення білоруського народу до демократичних змін. «Український народ, який і сьогодні продовжує виборювати й утверджувати право на свободу та гідність, добре розуміє виклики цього непростого шляху та значення міжнародної підтримки», - йдеться в заяві.

В СКУ зазначили, що разом зі світовим співтовариством закликають білоруську владу звільнити усіх затриманих протестувальників і провести чесні та прозорі вибори. «Сьогодні тривають затримання протестувальників білоруською владою, залякування маніфестантів та спроби придушення демократичних процесів силою. СКУ, разом зі світовим співтовариством, закликає білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих, не допустити подальшого насильства та сприяти проведенню чесних і прозорих виборів відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ми закликаємо уряди демократичних країн висловити чітку позицію щодо невизнання результатів президентських виборів у Білорусі та запровадити санкції щодо осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів у Білорусі», - йдеться в заяві.

Світовий конґрес українців також висловив стурбованість недавніми заявами Президента Росії Володимира Путіна щодо формування резерву зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі.

«Це пряме підтвердження готовності Кремля до військового вторгнення до Білорусі та загроза безпеці всього регіону. У пошуку шляху до мирного й демократичного розв’язання теперішньої кризи, ми закликаємо світових партнерів не допустити втручання Росії до ситуації в Білорусі та поширення російської військової агресії в регіоні», - йдеться в заяві.

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Фото: TUT.BY