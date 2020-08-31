СКУ закликав світові українські громади підтримати білоруський народ

СКУ закликав світові українські громади підтримати білоруський народ

Укрінформ
Світовий конґрес українців (СКУ) закликає українські громадські організації підтримати демократичні прагнення білоруського народу.

їЯк передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненій на сайті СКУ заяві.

«Українські громади світу підтримали мирні акції та ініціативи білоруських активістів. CКУ закликав українські організації і надалі поєднувати зусилля з білоруською діаспорою та звернутися до урядів своїх країн з вимогами висловити чітку позицію на підтримку демократичних прагнень білоруського народу та вжити конкретних кроків задля захисту людських прав і свобод» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, Світовий конґрес українців послідовно виступає на підтримку демократичних прагнень білоруського народу. У заяві, опублікованій 10 серпня, СКУ чітко висловив позицію щодо президентських виборів у Білорусі, «які не були вільними та прозорими». СКУ також засудив насильство білоруської влади щодо мирних протестувальників.

Зауважується, що масові демонстрації, які відбулися в Білорусі та в світі 23 серпня, знов підтвердили прагнення білоруського народу до демократичних змін. «Український народ, який і сьогодні продовжує виборювати й утверджувати право на свободу та гідність, добре розуміє виклики цього непростого шляху та значення міжнародної підтримки», - йдеться в заяві.

В СКУ зазначили, що разом зі світовим співтовариством закликають білоруську владу звільнити усіх затриманих протестувальників і провести чесні та прозорі вибори. «Сьогодні тривають затримання протестувальників білоруською владою, залякування маніфестантів та спроби придушення демократичних процесів силою. СКУ, разом зі світовим співтовариством, закликає білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих, не допустити подальшого насильства та сприяти проведенню чесних і прозорих виборів відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ми закликаємо уряди демократичних країн висловити чітку позицію щодо невизнання результатів президентських виборів у Білорусі та запровадити санкції щодо осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів у Білорусі», - йдеться в заяві.

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Світовий конґрес українців також висловив стурбованість недавніми заявами Президента Росії Володимира Путіна щодо формування резерву зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі.

«Це пряме підтвердження готовності Кремля до військового вторгнення до Білорусі та загроза безпеці всього регіону. У пошуку шляху до мирного й демократичного розв’язання теперішньої кризи, ми закликаємо світових партнерів не допустити втручання Росії до ситуації в Білорусі та поширення російської військової агресії в регіоні», - йдеться в заяві.  

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Фото: TUT.BY

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