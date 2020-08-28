Українська крамниця в Нью-Йорку вже 50 років готує особливі ковбаси та шинки

До крамниці емігранта з України Юліана Бачинського по ковбасу з неповторним смаком, створену за особливою рецептурою, вже півстоліття ходять українці та американці Мангеттена.

Як бізнес Бачинського переживає коронавірусну кризу, розповідається в сюжеті Голосу Америки.

Зазначається, що м’ясна крамниця Юліана Бачинського на Другій авеню відкрила свої двері 50 років тому. Це невипадкого, адже український бізнес Нью-Йорка в основному зосереджений в районі так званого Українського села. Це південно-східна частина Мангеттена. Саме тут після Другої світової селилися та відкривали бізнес українці, йдеться в сюжеті.

За час свого існування м’ясарня бачила та пережила не одну кризу, проте жодну з них не можна порівняти з пандемією коронавірусу, розповів головний менеджер крамниці Андрій Ільницький.

«Зараз ми маємо десь 50-60% бізнесу від того, що ми робили, тому що ніхто до Нью-Йорка не хоче їхати», - зауважив він і додав, що зараз менше працівників працює - 10-12 у порівнянні з 20-ма у звичайний час.

Ільницький додав, що спад відбувся не одразу: на початку крамниця навпаки мала дуже багато покупців. «Тому що ресторани закрили, люди ще не виїхали, а ми мали харчі. Тоді вони вернулися до старої традиції готувати їжу вдома. А для цього потрібні м’ясо, курка, телятина – всі продукти, які ми маємо», - зазначив менеджер.

Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в місті, крамниця взагалі не зупиняла свою роботу. Як розповідає Ільицький, тут щодня регулярно вимірюють температуру працівників. Адже якщо хтось один захворіє, то всі підуть на карантин і магазин доведеться зачинити.

Майже всі працівники крамниці- українці. Антоній Тиханський працює тут вже 34 роки: відповідає за продукцію та охороняє секрети виготовлення ковбасок та шинок. Рецептура привезена з України засновником та власником м’ясарні Юліаном Бачинським, який також є одним з основних жертводавців Українського села та громади. Зокрема, Бачинський фінансово підтримував церкву, а також пожертвував значну суму на будівництво Українського музею.

Через поважний вік – 97 років – Бачинський передав керування компанією Ільницькому та Тиханському. Щотижня під їхнім керівництвом працівники переробляють на ковбаси та шинку тонну м’яса, яке привозять з екологічних ферм.

Розвиваючи бізнес, кілька років тому до виробництва ковбас і продажу м’яса в крамниці додали ще реалізацію готових страв української кухні. Почали з млиців, потім запропонували голубці, салати тощо.

Один з постійних клієнтів Бачинського, Крістофер, ходить до крамниці вже 50 років і дуже любить українську кухню. Цього разу придбав голубці, запечену індичку та фрикадельки. «Це унікальне місце, довкола вже давно немає нічого подібного. Хоча коли я тут оселився, було багато подібних магазинчиків. Тому я його дуже люблю», - зазначив покупець.

Читайте також: Український культурний центр в Ноттінгемі відкривається після карантину

За словами Ільницького, наразі більшість клієнтів магазину – американці, адже і в самому районі українців значно поменшало. Нові клієнти приходять завдяки соцмережам.

Колектив крамниці сподівається, що з вересня зможе повернутися до своїх звичних обсягів виробництва. Найбільш гарячій час для Бачинського – свята, коли лише за день м’ясарня перероблює більше тонни м’яса.

Незважаючи на непростий період та відсутність позитивних прогнозів щодо швидкого відновлення Нью-Йорка та економіки, Ільницький налаштований позитивно. «Усі нарікають, а ми беремося до роботи. Мусимо бізнес підтримувати, працювати», - зазначив він.

Фото, відео: Голос Америки