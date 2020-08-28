Культурно-освітній центр «Дивосвіт» в Лісабоні запрошує учнів на новий навчальний рік

Культурно-освітній центр «Дивосвіт» при Спілці українців Португалії проводить набір на новий навчальний 2020-2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці центру в Фейсбуці.

Зокрема, запрошуються діти віком 4-5 років в підготовчу групу «Зернятко», учні з 1 по 11 класи включно.

Для розвитку творчих навичок в центрі діють грутки.

«Запрошуємо вас до нашої дружньої родини», - заохотили в центрі.

Як зазначається, тут діти вивчатимуть українську мову і традиції тощо.

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Фото: Укрінформ, www.spilka.pt