Культурно-освітній центр «Дивосвіт» в Лісабоні запрошує учнів на новий навчальний рік
Укрінформ
Культурно-освітній центр «Дивосвіт» при Спілці українців Португалії проводить набір на новий навчальний 2020-2021 рік.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці центру в Фейсбуці.
Зокрема, запрошуються діти віком 4-5 років в підготовчу групу «Зернятко», учні з 1 по 11 класи включно.
Для розвитку творчих навичок в центрі діють грутки.
«Запрошуємо вас до нашої дружньої родини», - заохотили в центрі.
Як зазначається, тут діти вивчатимуть українську мову і традиції тощо.
Фото: Укрінформ, www.spilka.pt