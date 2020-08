Три нагороди в міжнародному конкурсі в Німеччині: співачка Софія Єгорова розповіла деталі

Українська виконавиця Софія Єгорова, яка виборола одразу три призові місця в міжнародному вокальному конкурсі «Star Rain Cup», розповіла про особливості цьогорічного конкурсу та шлях до перемоги.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії Master Management, якій є в наявності Укрінформу.

Як зазначається, конкурс, на якому Єгорова представляла Україну, відбувся в онлайн-форматі. Проте боротьба була не менш запеклою, ніж на реальних виступах. У «Star Rain Cup» взяло участь понад 90 учасників з 15 країн.

За умовами конкурсної програми, учасники мали надіслати готове відео з виступу. Українська виконавиця брала участь одразу з трьома композиціями. Співачка відправила live-відео пісень у своєму виконанні: «Wish You Were Here» - кавер на Avril Lavigne, «Young And Beautiful» з кінофільму «Великий Гетсбі» й пісню з власного репертуару – «Time Bomb». За результатами голосування журі Єгорова виборола для України одразу три призових місця.

Виконавиця розповіла, що через те, що міжнародні конкурси почали проходити онлайн під час карантину, брати участь у двох конкурсах одночасно стало реально. «Паралельно зі «Star Rain Cup» у Німеччині я брала участь у конкурсі «World Vision 2020», де виборола золото. Мушу зізнатись, що це був дуже хвилюючий досвід, бо довелось нервувати не за один конкурс, а за два!», - розповіла Єгорова.

Вона зізналася, що взяти участь у «Star Rain Cup» мріяла ще з початку року. «І от мені випала честь та можливість представляти Україну на онлайн-арені в Німеччині. Я дуже раділа, коли оголосили переможців і стало відомо, що я посіла одразу три призові місця в різних номінаціях», - зазначила виконавиця.

Дівчина додала, що отримала також листи від кожного з членів журі та директора конкурсу, в яких вони висловили свої враження та рекомендації щодо пісень та виступів співачки. «Перечитувала ці листи кілька разів кожний і знаходила все нові й нові деталі, які хотіла б втілити у своїй роботі. Я дуже вдячна життю за цей конкурс, адже завжди приємно почути об'єктивну думку міжнародних експертів щодо своєї праці, щоб кожного разу робити новий крок краще і краще!», – розповіла Єгорова.

Читайте також: Віденська Альбертіна пропонує екскурсію українською в новій експозиції

Як уточнили Укрінформу в Master Management, організатори конкурсу «Star Rain Cup», який проходив з 1 квітня по 1 червня і оголосив переможців 16 червня, відправили поштою нагороди та дипломи Софії до України у серпні. Нові відзнаки, як зауважується, зайняли почесне місце серед десятків нагород з інших конкурсів, де брала участь співачка.

Також повідомляється, що наразі Софія бере участь ще в декількох вокальних онлайн-конкурсах, результати яких оголосять незабаром.

Днями в Києві Софія Єгорова зняла відео на ремікс «Ми є любов», створений діджеями Shnaps & Sanya Dymov, яке представить вже у вересні.

Фото: надані Master Management