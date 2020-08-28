Посол в Іспанії відзначив роль українських шкіл та церкви у збереженні національної ідентичності діаспори

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба підкреслив важливість українських суботніх шкіл та церкви в справі гуртування української громади королівства, збереження культурної ідентичності та патріотичного виховання молодих поколінь українців діаспори.

Як передає Укрінформ, про це дипломат написав у Фейсбуці з нагоди з нагоди завершення наступного тижня терміну роботи в Мадриді на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Іспанії.

Звертаючись до українців та української громади Іспанії, Щерба подякував «за людське тепло у стосунках та вашу невтомну працю і любов до нашої рідної України».

Дипломат висловив радість з приводу того, що за часів його роботи в Іспанії «продовжилося зміцнення патріотичної згуртованості громади в обстоюванні інтересів нашої держави в боротьбі з російською агресією та усвідомленні необхідності збереження української національної ідентичності, якою насичена діяльність українських асоціацій, творчих колективів і окремих громадян».

Посол особливо підкреслив важливу роль українських суботніх шкіл, педагогічних колективів, учнів та їх батьків, а також молодіжних організацій в об’єднанні українців в Іспанії, збереженні культурної ідентичності нашого народу та патріотичному вихованні молодого покоління закордонних українців. «Невипадково саме в Іспанії діють найбільші в країнах ЄС українські шкільні осередки, що співпрацюють з Міжнародною українською школою (МУШ)», - зауважив дипломат.

Значним є внесок священиків Української православної та Української греко-католицької церков в Іспанії у справу згуртування українців та піклування про духовність громади, зазначив Щерба.

Як нагадав дипломат, за часів його каденції на мапі Мадрида з’явилася площа Лесі Українки, де розташоване Посольство України. «Для мене особисто - це скромний знак поваги іспанців до всіх українців в Іспанії. У цьому зв’язку також запам’яталися слова Голови Конгресу депутатів Іспанії Анни Пастор, сказані два роки тому: «Ми дуже раді вітати українців, які обрали Іспанію місцем свого проживання – вони здійснюють значний внесок у соціальний розвиток нашої країни, і ми їх дуже любимо», - розповів посол.

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За словами Щерби, розмаїття важливих подій в українсько-іспанських відносинах та у житті громади залишило в його пам'яті безліч яскравих і в абсолютній більшості позитивних вражень.

На завершення дипломат побажав міцного здоров’я і благополуччя українцям та їхнім родинам.

Фото: Укрінформ, Embajada de Ucrania en el Reino de España в Фейсбуці