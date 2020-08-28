Віденська Альбертіна пропонує екскурсію українською в новій експозиції

Один з найбільших музеїв Австрії – всесвітньо відома художня галерея Альбертіна у Відні – пропонує україномовну екскурсію новою виставкою приватного зібрання подружжя Ханлозерів, яке є однією з найвидатніших колекцій французького модерну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Австрії.

Зазначається, що екскурсія українською мовою в новій експозиції Альбертіни доступна в рамках ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської із впровадження україномовних аудіогідів в провідних музеях світу.

Виставка творів з приватної колекції Ханлозерів проходить з 27 серпня по 15 листопада. Експозиція в Альбертіні презентує близько 120 картин з унікального зібрання, серед яких роботи Сезанна, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Ван Гога, Матісса та інших.

Зазначається, що для своєї колекції Артур Ханлозер та Хеді Ханлозер-Бюлер з 1905 по 1936 рік в тісному спілкуванні з друзями-митцями відбирали найкращі твори свого часу.

Читайте також: Виставка у Гданську презентує творчість українського художника Василя Нецка

Як повідомлялося, запуск україномовного аудіогіда в художній галереї Альбертіна у Відні відбувся у червні цього року. Це – перший аудіогід, створений з ініціативи та за підтримки дружини Президента України Олени Зеленської, зазначили в пресслужбі глави держави.

Українські туристи та українці, які живуть в Австрії, відтоді мають змогу почути рідною мовою історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій «Від Моне до Пікассо», у які входять твори Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Сіньяка, Матісса, Мунка, Пікассо, Модільяні, Шагала, Малевича, Кокошки та інших.

Українською також можна прослухати екскурсію парадними залами палацу, побудованого у стилі класицизму, який відтворює культуру епохи Габсбургів.

Як розповіла дружина Президента, основна ідея проєкту зі створення україномовних аудіогідів у світових музеях – поширення української мови в різних країнах, щоб українці могли пишатися тим, що найвідоміші пам’ятки «говорять» їхньою рідною мовою.

На початку листопада 2019 року україномовний аудіогід запрацював у віденському палаці-музеї Бельведер, який є одним із провідних музеїв світу з багатою мистецькою колекцією, що представляє твори від Середньовіччя до сьогодення.

Українською також «заговорив» Азербайджанський національний музей килима 24 серпня 2020 року. Найближчим часом планується запуск цілої низки україномовних аудіогідів, зокрема у Латвійському національному художньому музеї (м. Рига), Музеї історії мистецтв у Австрії (м. Відень), Морському музеї Чорногорії (м. Котор).

Фото: Michael Rzepa